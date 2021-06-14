Испания — Швеция: прогноз Ивана Млечного на матч группового раунда Евро-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Испания — Швеция.



Ставка: победа Испании в 1-2 гола за 1.90.



«Сборная Испании начинает свой путь на чемпионате Европы, и первый матч группового этапа им предстоит провести со сборной Швеции. Мы помним, что совсем недавно у основной сборной Испании сорвался товарищеский матч со сборной Литвы. Из-за коронавируса играть с литовцами поехала сборная U-21, поэтому как-то судить о стартовом составе сейчас сложно. Такие же проблемы есть и у шведской сборной, также были выявлены случаи болезни. Даже коэффициенты слегка поменялись: если до этой новости на сборную Испании был кэф 1.30, то сейчас поднялся до 1.45.



Действительно, прогнозировать что-то сложно. Да, испанцы остаются фаворитами, но у шведов достаточно крепкая и дисциплинированная сборная, которая может навязать серьёзную борьбу. Последние пять своих матчей шведы выиграли, причём делали они это уверенно.



Также не стоит забывать, что матч будет проходить в Испании, что послужит дополнительным мотиватором для «фурии Роха». Как мне кажется, из своей группы, в которой, помимо Швеции, ещё есть Словакия и Польша, Испания должна выходить с первого места, поэтому я не сомневаюсь в том, что в первом туре они одержат победу, даже в слегка усечённом составе в связи с короновирусом. Мой прогноз на эту встречу — победа сборной Испании с разницей в 1 или 2 мяча», — сказал Млечный.