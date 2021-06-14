Евро-2020 сегодня, результаты всех матчей 3 дня

В третий день Евро-2020, 13 июня, состоялись три матча. В первом из них в рамках группы D в Лондоне встречались сборные Англии и Хорватии. Игра прошла со значительным территориальным и игровым преимуществом хозяев, которое они воплотили в забитый мяч на 57-й минуте. Автором гола стал Рахим Стерлинг. Матч так и завершился, 1:0 — победа Англии.



Далее в Бухаресте на поле вышли команды Австрии и Северной Македонии. Австрийцам удалось открыть счёт на 18-й минуте, отличился Штефан Лайнер. Однако спустя 10 минут череда нелепых ошибок привела к тому, что Горан Пандев сравнял счёт. Развязка наступила в последние 15 минут матча. На 78-й минуте Михаэль Грегорич вывел Австрию вперёд, а все вопросы о победителе на 89-й минуте снял Марко Арнаутович. 3:1 — победа Австрии.



В завершающем матче дня в Амстердаме встретились сборные Нидерландов и Украины. В первом тайме голландцы создали несколько верных голевых моментов, но украинцев выручил Георгий Бущан. Впрочем, команда Андрея Шевченко довольно остро контратаковала.



В начале 2-го тайма украинцы потеряли концентрацию, чем хозяева поля не преминули воспользоваться. На 52-й минуте отличился Вейнальдум, а спустя 6 минут Вигхорст удвоил результат. Однако добытое преимущество усыпило команду Франка Де Бура. На 75-й минуте потрясающий дальний удар удался Андрею Ярмоленко, а спустя 4 минуты Роман Яремчук замкнул подачу в штрафную. И всё же сборная Нидерландов смогла вырвать победу. На 85-й минуте матча Дензел Дамфрис опередил Александра Зинченко и поразил ворота Бущана. 3:2 — победа Нидерландов.