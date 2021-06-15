Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Испания — Швеция: обзор матча Евро-2020, как сыграли 15.06.2021, кто победил

Испания — Швеция: обзор матча Евро-2020, как сыграли 15.06.2021, кто победил
Алексей Серяков
Комментарии

Сборная Испании встретилась с национальной командой Швеции на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Игра группового этапа Евро-2020 завершилась со счётом 0:0.

Сборная Испании имела тотальное игровое преимущество на протяжении всего матча, однако так и не сумела отличиться. Несколько раз шведов выручил вратарь Робин Ольсен. По проценту владения мячом испанцы превзошли соперника 85-15, по ударам — 17:4, по угловым — 6:1.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5200 рублей. Успех Испании оценивался в 1.39, а победа Швеции — в 10.50.

На тотал меньше 2.5 гола предлагали поставить за 2.02, на тотал меньше 1.5 гола — за 3.70. Ничья по итогам первого тайма и всей игры шла за 7.00, «обе забьют — нет» — за 1.73. На точный счёт 0:0 давали 12.0.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021