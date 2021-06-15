Франция – Германия: прогноз Алексея Андронова на матч группы F Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Франция – Германия в 1-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: обе забьют за 1.82.



«Долгожданный чемпионат Европы начался, мы ждем больших матчей, и есть группа, в которой этих матчей много. Франция и Германия сыграют между собой.



Пусть сборная Германии в последнее время не очень хорошо смотрелась, но после возвращения Матса Хуммельса и Томаса Мюллера мы уже увидели, что Германия набрала силу. Она помнит, как для нее начинался чемпионат мира и чем он закончился, поэтому откладывать дело в долгий ящик немцы не будут. Я думаю, что мы увидим очень хороший атакующий футбол в этом матче.



Франция по составу, на мой взгляд, вообще самая сильная команда на Евро. Они добавили Карима Бензема, так что обе сборные начнут максимально активно. Я думаю, что здесь надо ставить на обе забьют – это роскошная ставка на эту встречу. Искать ничего другого не вижу смысла. Уверенность – 9 из 10», — сказал Андронов.