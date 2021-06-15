Франция — Германия: прогноз Артура Петросьяна на игру группового раунда Евро-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Франция – Германия.
Ставка: Германия не проиграет и ТМ 4.5 за 1.65.
«В одной конкретной игре с участием такого количества звёзд результат может быть любым. Даже учитывая то, что встречается, на мой взгляд, главный фаворит Евро и команда, сильно сдавшая за последнее время и совершенно не напоминающая себя лучших времён.
Так что не буду пытаться здесь ставить на исходы. Французы наверняка будут владеть инициативой, ну а немцы, выступая на этот раз в роли тёмной лошадки, постараются сыграть максимально эффективно. Киммих в хорошей форме – от его дальних передач и стандартов здесь будет многое зависеть. Французы же могут оказаться неготовыми к слишком закрытой игре немцев.
Рискну предположить, что Германия в родных стенах удивит нестандартным планом на игру и не проиграет, при этом в матче будет забито максимум четыре мяча», — сказал Петросьян.
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