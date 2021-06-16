Франция — Германия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.



На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.

Ставки на победу сборной Франции принимались с коэффициентом 2.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2900 рублей. Успех Германии оценивался в 2.78, ничья — в 3.55.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.17, на тотал меньше 1.5 гола — 4.20. Автогол шёл за 9.00, «обе забьют — нет» — за 2.45, а победа Франции по итогам первого тайма и всего матча — за 4.70. Точный счёт 1:0 в пользу Франции оценивался в 11.0.