Франция — Германия: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Франции встречалась с национальной командой Германии. Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой французской команды со счётом 1:0.
На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, отправивший мяч в ворота своей команды.
Ставки на победу сборной Франции принимались с коэффициентом 2.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2900 рублей. Успех Германии оценивался в 2.78, ничья — в 3.55.
На тотал меньше 2.5 гола давали 2.17, на тотал меньше 1.5 гола — 4.20. Автогол шёл за 9.00, «обе забьют — нет» — за 2.45, а победа Франции по итогам первого тайма и всего матча — за 4.70. Точный счёт 1:0 в пользу Франции оценивался в 11.0.
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