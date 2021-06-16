Турция — Уэльс: прогноз Дениса Казанского на игру группы А Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Турция — Уэльс.



Ставка: победа Турции за 2.42.



«Турция, пожалуй, главное разочарование старта этого турнира. Но они попали под дикую сборную Италии, которая просто снесла в Риме турок (к тому же в своей столице итальянцы не проигрывают).



Уэльс вообще ничего не показал в первой игре. Считаю, что валлийцам дико повезло играть в Азербайджане в 2 часа дня, что помогло сдержать сборную Швейцарии.



Думаю, теперь этого не повторится. Мне кажется, Турция здесь будет поинтереснее. Да, команда проиграла всухую, но до этого забила

14 голов. Тот же Бурак Йылмаз всё нерастраченное в Риме постарается выложить на стол в этой игре.



Поэтому думаю, что здесь надо играть победу сборной Турции», — сказал Казанский.