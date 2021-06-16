Турция – Уэльс: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020 в Баку

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Турция – Уэльс во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: 1-й гол — Турция за 1.91.



«Турция в стартовом матче Евро проиграла Италии 0:3. Очень скучный и слабый футбол показали турки. Но, возможно, и итальянцы были очень хороши. Теперь Турция проведёт практически домашний матч против Уэльса в Баку.



Валлийцы уже играли в Баку, была ничья 1:1 со Швейцарией. Не очень содержательной получилась игра. Швейцария была намного интереснее и конкретнее в атаке. Забили швейцарцы, могли забить и ещё, но в итоге Кифер Мур один из немногих моментов Уэльса реализовал. В итоге ничья, которая добавляет настроения валлийцам. Не лучшим образом сыграл Рэмзи, Аллен не очень хорошо смотрелся. Бэйл вообще потерялся. В общем, это не тот Уэльс, что был на чемпионате Европы пять лет назад.



Думаю, Гюнеш сделает определённые корректировки по сравнению с первой игрой. На практически домашний матч Турция выйдет заряженной, мотивированной и постарается сразу же соперника огорчить. Хоть валлийская команда и опытная, но в сборной Турции есть молодые, интересные, быстрые ребята. Есть Чалханоглу, Ундер, Бурак Йилмаз, пусть он и не молодой, но здорово проведший сезон в «Лилле». Есть резон сыграть вариант, что Турция забьёт первый мяч в игре. Коэффициент — 1,91», — сказал Генич.