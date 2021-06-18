«Айлендерс» — «Тампа»: результат 3-го матча НХЛ, кто победил, счёт в серии, как сыграли

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:1 и вышла вперёд в серии – 2-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Янни Гурд и Брейден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров за 19.53 сделал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 28 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 19.32 результативными действиями не отметился.



За «Тампу» единственный гол забил Кэл Клаттербак. Российский вратарь Семён Варламов сделал 23 сейва из 25 бросков.

Ставки на победу «Тампы» принимались за 2.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2250 рублей. Ничья оценивалась в 4.19, успех «Айлендерс» — в 3.02.

Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.73, тотал меньше 3.5 шайбы — за 4.04. На итоговую победу «Лайтнинг» давали 1.70, на точный счёт 2:1 в пользу «Тампы» — 21.0.