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Хорватия — Чехия: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Европы по футболу — 2020

Хорватия — Чехия: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Европы по футболу — 2020
Пётр Кондаков
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Евро-2020 Хорватия — Чехия.

Ставка: победа Хорватии за 2.15.

«Хорватия — Чехия — команды из Восточной Европы, которые ещё недавно были более грозными, чем сейчас. Думаю, у большинства зрителей этот матч особого интереса не вызывает.

Хорваты показали, что они способны играть против приличной команды, когда та действует на невысоких скоростях. Чехию сейчас нельзя назвать приличной командой, к тому же нет скоростной контратакующей игры, нет футболистов, которые способны обострять и удивлять.

Уверен в победе Хорватии на 9 из 10. На 9 из 10 уверен, что это будет низовой матч», — сказал Казаков.

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