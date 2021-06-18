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Англия — Шотландия: прогноз Эдуарда Мора на игру 2-го тура группового этапа Евро-2020

Англия — Шотландия: прогноз Эдуарда Мора на игру 2-го тура группового этапа Евро-2020
Пётр Кондаков
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Англия — Шотландия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.13.

«Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли». Можно сказать, это святое место как для англичан, так и для шотландцев. Понятно, что все шотландцы мечтают играть в Англии, а все, кто играет в Англии, — сыграть на «Уэмбли».

Жду боевую игру. Конечно, силы неравны. Англия гораздо мощнее. Обычно команды с амбициями не стремятся на ранней стадии показывать яркую игру. Но этот матч — исключение. Это дерби, причём давнее, здесь легко не будет.

У шотландцев слабая команда, они будут играть от обороны, станут делать много навесов, играют прямолинейно. Выделяются Мактоминай и Робертсон: от них идёт вся острота, особенно от Робертсона, который делает много передач в штрафную.

Но англичан сложно удивить такой игрой. Поэтому особых проблем Англия не испытает. Она уже умеет играть креативно, играть низом, вскрывать оборону, действовать на хороших скоростях. В команде очень сильные игроки, как центрфорвард Кейн, так и винги, которые обладают отличной скоростью. Стерлинг, Фоден — целая россыпь футболистов.

Напомню, команда сделала три замены в прошлой игре, но на поле так и не появились капитан «Ливерпуля» Хендерсон, лучший защитник «МЮ» Шоу, Грилиш, за которым охотятся все европейские топ-клубы. Поэтому Англия может усиливаться за счёт своей глубины и создаст всем проблемы на этом чемпионате.

Они уверенно справятся с Шотландией.

Играю Ф1 (-1.5). Также возьму ТБ (9.5) угловых: Англия подаст свои 5-6 угловых, но и Шотландия штуки 4 должна заработать», — сказал Мор.

Англия — Шотландия. Прогноз: Кейн и Стерлинг выйдут в плей-офф Евро-2020 даже не вспотев Англия — Шотландия. Прогноз: Кейн и Стерлинг выйдут в плей-офф Евро-2020 даже не вспотев
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