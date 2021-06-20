Швейцария — Турция: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы по футболу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Швейцария — Турция.
Ставка: победа Швейцарии за 1.75.
«Швейцарцы выиграли много товарищеских матчей перед стартом турнира, однако никаких дивидендов это не принесло. С Уэльсом (1:1) было достаточно моментов для положительного результата, но результат неубедительный — 1:1. Ещё нельзя было много пропускать от фаворита квартета Италии (0:3).
С большой долей вероятности, разгромное поражение от итальянцев скажется на распределении путёвок в плей-офф. Во избежании неудачи необходимо с первых минут забивать швейцарцам много, так что на протяжении всей встречи они будут атаковать.
Турецкие футболисты проиграли обе встречи без каких-либо шансов. Сначала они капитулировали перед мощной Италией (0:3), а затем оказались не готовы к Уэльсу (0:2) — турки создавали неплохие моменты, однако пропускали форвардов противника.
По моему мнению, фаворита в этой паре выделить крайне просто. Для турков почти всё закончилось и в этом матче даже очки набрать сложно. Тем более физические кондиции не самые лучшие. Жду успех от швейцарской национальной команды, она всё-таки симпатичнее выглядит сейчас».
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