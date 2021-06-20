Дарья Касаткина — Онс Жабер: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Бирмингеме

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Бирмингеме Дарья Касаткина – Онс Жабер.
Ставка: победа Жабер за 1.74.
«В Бирмингеме Дарья Касаткина (4-я сеяная, 35-я ракетка мира) дошла до очередного финала, соперницей будет теннисистки из Туниса Онс Жабер (26 лет, 2-я сеяная, 24-я ракетка мира). По личным встречам 2-0 ведёт Касаткина. Оба матча Дарья выиграла в трёх сетах. Было это, правда, уже давно: в 2016 и в 2018 годах. Тогда Касаткина играла в другой теннис, стояла в десятке.
У Дарьи хороший сезон — два титула, один в зале, другой — на открытом быстром корте. И, может быть, даже здесь зацепится и выиграет турнир на траве. Но, если честно, Жабер с того времени сильно прибавила, поднабралась опыта, играет спокойно, хладнокровно. Умеет рвать ритм — подача, выход к сетке, справа может пробить, в общем, в арсенале все приёмы. Тяжело против таких играть. Она хорошо сыграла на «Ролан Гарросе» на земле. Начинает уже наступать на пятки теннисисткам из десятки, создавать им проблемы.
Я уверена, что Касаткина рада своим результатам, но ей не хватает мощной подачи, чтобы выигрывать свои геймы. Фаворит финала Жабер — думаю, что она победит».
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