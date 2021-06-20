Италия — Уэльс: прогноз Эльвина Керимова на матч Евро-2020 в Риме

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Италия — Уэльс.
Ставка: победа Италии и тотал больше 1.5 гола за 1.75.
«Италия оставляет очень приятное впечатление. Это самая организованная команда, которая создаёт много моментов у чужих ворот. Не позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот. В матчах против Швейцарии и Турции, наверное, полтора момента было у ворот Италии.
Помимо того, что итальянцы сами владеют мячом, доминируют, атакуют постоянно, то они ещё и хороши без мяча. Они компактно атакуют или контрпрессингуют. Пока сложно найти какие-то минусы в игре команды Манчини, найти какие-то изъяны. Нужно отдать должное наставнику, который очень здорово подготовил команду к этому турниру.
Итальянцы наверняка будут распределять силы по дистанции, так как понимают, что могут пройти далеко. Да, ещё не было серьёзных соперников, но на фоне Швейцарии и Турции они играют с запасом и очень уверенно. Уэльс — команда примерно одного уровня со Швейцарией, поэтому итальянцы снова могут одержать победу.
Что касается Уэльса, то команда убедительно выиграла у Турции в матче в Баку. Могли победить и с более крупным счетом, чем 2:0. Не удалось реализовать пенальти. Неиствовала пара Бэйл-Рэмзи. Передачи от Гарета из глубины и выходы Рэмзи. Всё это на фоне разобранной Турции, худшей команды этого Евро.
С итальянцами такое не пройдёт. Да, валлийцы хорошо организованы, они стараются аккуратно играть в защите, но в Риме против Италии будет очень тяжело. Не думаю, что итальянцы выиграют с разгромным счётом, но я думаю, что они добьются победы. Они хотят набрать максимум очков в этой игре. Ведь пока первое место не обеспечено.
Если Уэльс обыграет Италию, то выйдет на первое место. Италия не может себе этого позволить, поэтому в данной встрече стоит поставить на победу команды Манчини. Мой прогноз — победа Италии и тотал матча больше 1.5 гола».
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