Колумбия — Перу: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки Колумбия – Перу.
Ставка: победа Колумбии в один мяч за 3.32.
«Колумбийцы не впечатлили в матче против команды Венесуэлы. Безусловно, такая высококлассная команда, какая есть у Рейнальдо Руэды, должна доказывать свою состоятельность.
Перуанцы способны преподнести сюрприз, но думаю, что здесь фаворитом явно выглядит Колумбия. Она одержит победу, но, если учитывать последние матчи и статистику последних очных встреч, то за исключением одной игры к отбору на чемпионат мира, когда перуанцы неудачно стартовали, уступили (0:3). В остальных случаях всегда была упорная борьба, либо ничейный результат, либо победа колумбийцев с разницей в один мяч. Я думаю, что на этот раз колумбийцы выиграют, но скорее всего в один гол. Моя ставка – победа Колумбии с разницей в один гол».
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