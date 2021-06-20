Колумбия — Перу: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки Колумбия – Перу.



Ставка: победа Колумбии в один мяч за 3.32.

«Колумбийцы не впечатлили в матче против команды Венесуэлы. Безусловно, такая высококлассная команда, какая есть у Рейнальдо Руэды, должна доказывать свою состоятельность.



Перуанцы способны преподнести сюрприз, но думаю, что здесь фаворитом явно выглядит Колумбия. Она одержит победу, но, если учитывать последние матчи и статистику последних очных встреч, то за исключением одной игры к отбору на чемпионат мира, когда перуанцы неудачно стартовали, уступили (0:3). В остальных случаях всегда была упорная борьба, либо ничейный результат, либо победа колумбийцев с разницей в один мяч. Я думаю, что на этот раз колумбийцы выиграют, но скорее всего в один гол. Моя ставка – победа Колумбии с разницей в один гол».