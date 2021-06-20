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Испания — Польша: результат матча 19.06.2021, авторы голов, кто выиграл

Испания — Польша: результат матча 19.06.2021, авторы голов, кто выиграл
Алексей Серяков
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В матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Испании сыграла вничью со сборной Польши. Встреча проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 1:1

На 26-й минуте у Жерара Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR разобрался в моменте.

На 54-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт. Спустя четыре минуты Жерар Морено не реализовал пенальти. В оставшееся время счёт не изменился.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5800 рублей. Победа Испании оценивалась в 1.35, победа Польши — в 11.50.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.17, «обе забьют» — за 2.28. На пенальти давали 2.80, на точный счёт 1:1 — 12.0.

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