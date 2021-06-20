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Россия — Дания: дата матча Евро-2020, когда играют, по какому каналу покажут

Россия — Дания: дата матча Евро-2020, когда играют, по какому каналу покажут
Алексей Серяков
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21 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Россия — Дания. Начало игры — в 22:00 мск.

Встреча состоится в Копенгагене. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех сборной России оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Россия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьёт Россия, сыграет коэффициент 1.56. Гол Дании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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