Италия — Уэльс: результат матча Евро-2020, какой счёт, как сыграли, кто победил
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0.
На 39-й минуте Маттео Пессина лёгким ударом в дальний нижний угол перевёл мяч в ворота после навеса со штрафного Марко Верратти. На 55-й минуте валлийская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил Итан Ампаду.
Ставки на победу сборной Италии принимались с коэффициентом 1.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1550 рублей. Ничья оценивалась в 4.20, успех Уэльса — в 9.30.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.70, тотал меньше 1.5 гола — за 3.23. «Обе забьют — нет» оценивался в 1.64, удаление — в 6.00. На точный счёт 1:0 в пользу Италии давали 5.50.
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