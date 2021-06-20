Швейцария — Турция: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная Швейцарии обыграла Турцию в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 3:1.
Счёт швейцарцы открыли уже на 6-й минуте, автором гола стал Харис Сеферович. На 26-й минуте преимущество номинальных хозяев удвоил Шердан Шакири. На 62-й минуте Ирфан Кахведжи отыграл один мяч. Но уже на 68-й минуте Шакири вновь довёл преимущество Швейцарии до комфортного.
Ставки на победу сборной Швейцарии принимались с коэффициентом 1.68: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1680 рублей. Ничья оценивалась в 4.86, успех Турции — в 5.40.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.73, тотал больше 3.5 гола — в 2.62. На победу Швейцарии с форой (-1.5) предлагали 2.70, на «обе забьют» — 1.67. Коэффициент на точный счёт 3:1 в пользу Швейцарии составлял 13.0.
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