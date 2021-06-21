Украина – Австрия: прогноз Константина Генича на игру группы С Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Украина – Австрия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: ничья за 2.02.



«Здесь достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы понять — ничья устроит и тех, и других. 4 очка гарантируют выход из группы. Как бы ни хотелось покрутить, повертеть, подумать, поразмышлять, пофантазировать, обе команды понимают, что ничья их устроит. Может, кто-то и выиграет. Но изначально все все понимают. Поэтому на ничью такой коэффициент. Не скажу, что низкий, но заниженный. Обычно ничья идет за 3,0, 3,5. Здесь же дают 2,02. Букмекеры все понимают.



Не буду и я ничего выдумывать, заходить с одного бока, с другого. Если устраивает ничья обе команды, почему бы ее не сыграть», — сказал Генич.