Украина – Австрия: прогноз Константина Генича на игру группы С Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Украина – Австрия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.
Ставка: ничья за 2.02.
«Здесь достаточно посмотреть на турнирную таблицу, чтобы понять — ничья устроит и тех, и других. 4 очка гарантируют выход из группы. Как бы ни хотелось покрутить, повертеть, подумать, поразмышлять, пофантазировать, обе команды понимают, что ничья их устроит. Может, кто-то и выиграет. Но изначально все все понимают. Поэтому на ничью такой коэффициент. Не скажу, что низкий, но заниженный. Обычно ничья идет за 3,0, 3,5. Здесь же дают 2,02. Букмекеры все понимают.
Не буду и я ничего выдумывать, заходить с одного бока, с другого. Если устраивает ничья обе команды, почему бы ее не сыграть», — сказал Генич.
- 21 июня 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
-
07:30
-
07:15
- 20 июня 2021
-
23:15
-
22:20
-
22:13
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:15
-
15:30
-
14:45
-
14:15