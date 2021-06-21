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Финляндия — Бельгия: прогноз Егора Титова на встречу группы В Евро-2020

Финляндия — Бельгия: прогноз Егора Титова на встречу группы В Евро-2020
Пётр Кондаков
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Финляндия – Бельгия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: обе забьют за 2.42.

«Матч с Данией показал, что у Бельгии всё-таки есть зависимость от одного игрока. Первый тайм датчане буквально возили бельгийцев, но стоило выйти Кевину Де Брёйне, ситуация изменилась. Шикарную передачу он отдал на младшего Азара, затем забил прекрасный гол с левой. Большой игрок, настоящая звезда. Да и в целом Бельгия во втором тайме с выходом Эдена Азара, Де Брёйне и Витселя стала выглядеть солиднее. В тот момент и пришло понимание для многих, почему это топ-сборная, почему она занимает первое место в рейтинге.

Какая-то ротация наверняка будет у Бельгии. Но, скорее всего, Де Брёйне, Эден Азар и Витсель сыграют. Им нужно набирать форму перед плей-офф. В то же время оборона бельгийцев не выглядит очень уж надёжной. Ошибки постоянно случаются. А здесь, скорее всего, выйдут ребята из резерва, поэтому я верю, что и финны забьют в этой встрече. Пукки и Похьянпало — сильные нападающие, они быстры, заряжены на гол.

Поэтому рискну поставить на «обе забьют» в этой встрече. Качество бельгийской обороны хромает», — сказал Титов.

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