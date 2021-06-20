Финляндия — Бельгия. Прогноз: Лукаку, Де Брёйне и Азар ещё раз помогут сборной России

21 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Бельгия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами бельгийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех сборной Финляндии оценён экспертами в 11.00. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Финляндия — Бельгия 21 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Финляндия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьёт Бельгия, сыграет коэффициент 1.11. Гол Финляндии идёт за 2.12. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.43.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Финляндия — Бельгия (21.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года. И большая часть группового этапа турнира позади. Участникам осталось провести последний тур, так что возможностей исправлять ошибки больше нет. А некоторые страны-участницы уже гарантировали себе место в плей-офф.



В понедельник, 21 июня, определится судьба представителей группы В. Разумеется, всё внимание приковано к сборной России, которая встретится с Данией. Но нелишним будет посмотреть и на параллельный поединок прямых конкурентов. В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» Финляндия сыграет с Бельгией. Начало — в 22:00 мск.



Финны в первом туре, казалось бы, сделали невозможное. Обыграли сборную Дании и заработали три очка. Правда, датчанам тогда было совсем не до футбола — незадолго до перерыва один из лидеров команды, Кристиан Эриксен, пережил остановку сердца. Медики вернули его к жизни прямо на поле и доставили в больницу. Сейчас полузащитник уже выписан.



Но играть после случившегося морально тяжело, хотя поединок всё же решили довести до конца как положено. Даже так у датчан было кошмарное преимущество: 22-1 по ударам, 9-0 по угловым и 70 на 30 по проценту владения мячом. Однако единственный гол забили финны, а голкипер Лукаш Градецки провёл изумительный матч. И даже потащил пенальти.



С учётом того, что сборная России тоже не набрала ни одного очка, шансы занять хотя бы третье место у Финляндии заметно выросли. Однако во втором туре они проиграли россиянам. В целом — вполне по делу. Команда Станислава Черчесова контролировала мяч и воспользовалась одним из своих моментов в концовке первого тайма. Быстрый гол Суоми отменили из-за офсайда, вопросов по тому эпизоду не возникло.



Сборная Бельгии стартовала на Евро-2020 с уверенной победы над Россией со счётом 3:0. Моментов россияне действительно создали мало, так что с нулём на табло трудно не согласиться. Но и сами бельгийцы создали не так много, а первые два мяча забили из-за ошибок российской сборной. Третий залетел уже на 88-й минуте. Было видно, что фаворит играет в режиме экономии энергии.



В следующем туре «красные дьяволы» отправились в Данию и добыли волевую победу (2:1). Датчане вышли с невероятным настроем, даже открыли счёт на второй минуте встречи. Хозяева имели огромное преимущество до перерыва. И вообще гораздо чаще били по воротам: перевес составил 21-6. Однако в створ соперники попали поровну (5-5), а гостям этого хватило, чтобы отличиться дважды. Кевин Де Брёйне вышел на замену и всё решил.

Благодаря этим победам подопечные Роберто Мартинеса, наряду с Италией и Нидерландами, уже гарантировали себе место в 1/8 финала турнира. А ничья с Финляндией позволит финишировать на первом месте в группе В. Для финнов это отличная возможность не ударить в грязь лицом и попытаться дать бой, тем более что статистика личных встреч на их стороне.



Дело в том, что в четырёх предыдущих очных противостояниях Бельгия ни разу не обыграла сборную Финляндии. Однажды финны даже выиграли, а ещё три встречи завершились ничьей. Хотя понятно, что с той поры много воды утекло. Конечно, сейчас статус матча выше, да и состав с тренером уже другие. Бельгийцы, безусловно, явные фавориты. Спорить с этим нереально.



Но, на наш взгляд, ждать крупной победы не стоит. Они в эконом-режиме обыграли Россию и Данию, едва ли будут тратить много сил и сейчас. Мы бы выбирали между «П2 и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.98 и «Ф2 (-1.5)» за 2.06. Ждём чего-то вроде 2:0 или 3:0 в пользу Бельгии, оборона у неё великолепная, а Тибо Куртуа в порядке.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Финляндия — Бельгия 21 июня 2021 года

Сборная Финляндии до сих пор имеет шансы остаться на Евро-2020, хотя понятно, что надеяться на многое с Бельгией будет трудно. Бельгийцы — явные фавориты, с этим не поспоришь. Однако крупного счёта не ждём. Подопечные Роберто Мартинеса в первых двух турах явно играли не в полную силу, наверняка обойдутся двумя-тремя голами и сейчас. Включаться на полные обороты пока рано.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.06.