Финляндия – Бельгия: прогноз Ильи Казакова на игру Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Финляндия – Бельгия.



Ставка: победа Бельгии за 1.33.



«Гадаем в этом матче состав бельгийцев. Пока непонятно, выставит ли Роберто Мартинес основу, либо практику получат футболисты, которые не появлялись на поле на старте турнира.



Пока неизвестно, в какой форме находятся эти самые резервисты, которые еще недавно были звездами сборной, а сейчас оказались на скамейке.



В любом случае Бельгии нужно играть на победу. Иначе ее просто не поймут. Также мне кажется, что Финляндия не забьет. Скорость, с которой атакуют суоми, – это что-то смешное для бельгийцев. А качество защитников у Роберто Мартинеса позволяет играть один в одного без особых проблем», — сказал Казаков.