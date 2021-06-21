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Финляндия – Бельгия: прогноз Ильи Казакова на игру Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Финляндия – Бельгия: прогноз Ильи Казакова на игру Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Пётр Кондаков
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Финляндия – Бельгия.

Ставка: победа Бельгии за 1.33.

«Гадаем в этом матче состав бельгийцев. Пока непонятно, выставит ли Роберто Мартинес основу, либо практику получат футболисты, которые не появлялись на поле на старте турнира.

Пока неизвестно, в какой форме находятся эти самые резервисты, которые еще недавно были звездами сборной, а сейчас оказались на скамейке.

В любом случае Бельгии нужно играть на победу. Иначе ее просто не поймут. Также мне кажется, что Финляндия не забьет. Скорость, с которой атакуют суоми, – это что-то смешное для бельгийцев. А качество защитников у Роберто Мартинеса позволяет играть один в одного без особых проблем», — сказал Казаков.

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