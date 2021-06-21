Финляндия — Бельгия: ставка Игоря Семшова на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал свою ставку на матч Евро-2020 Финляндия – Бельгия.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 1.92.



«Нет сомнения, что сборная Бельгии победит, даже если главный тренер решит дать возможность отдохнуть основным игрокам. У Бельгии очень хорошая скамейка, квалифицированные футболисты, думаю, нет компонентов, за счёт чего сборная Финляндии заставит нервничать бельгийцев.



Наверняка тренерский штаб бельгийцев доверит место на поле многим игрокам, у которых либо не было игровой практики в первых двух матчах чемпионата, либо было её совсем немного. Лидеры команды Азар, Витцель, Де Брёйне смогут набрать форму и получить игровую практику после перенесённых ими травм.



Мой прогноз, что Бельгия победит со счётом 2:0. Команда будет играть в своё удовольствие, без напряжения. Уровень мастерства футболистов сборной Бельгии мы все отлично знаем. Не случайно эта сборная на первом месте в мировом рейтинге. Свой высокий класс они подтвердят в этой игре и добьются победы на классе. Она будет более ценна для них. Не зря они считаются лучшей сборной мира на данный момент. Финнам будет крайне сложно. Они ничего вообще не смогут противопоставить бельгийцам. Ставим на победу Бельгии с форой (-1.5) мяча», — сказал Семшов.