Финляндия – Бельгия: прогноз Артура Петросьяна на матч группы B чемпионата Европы-2020

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Финляндия — Бельгия.
Ставка: победа Бельгии и ТМ 3.5 за 2.00.
«Говорим о матче нашей группы, в котором встретятся сборная Бельгии и Финляндии. Бельгийцы пока совсем не напрягаются. Они предполагают, что путь на этом чемпионате у них будет долгий. Потихоньку набирают обороты.
Не особенно напрягались в игре с Россией. То же самое можно сказать и про матч с датчанами, но там вышел Кевин де Брёйне и сделал результат, а так датчане казались симпатичнее.
Не думаю, что после того, как Бельгия обеспечила себе место в 1/8 финала, что-то изменится. Скорее всего, бельгийцы продолжат действовать на классе. Если удастся победить — хорошо, если нет, то ничего страшного.
Финны будут пытаться заполучить одно очко, поэтому будут играть так же, как и в прошлых матчах. Восемь человек образуют две стены перед вратарем. Самое вероятное здесь то, что бельгийцы что-то да забьют, но много голов мы не увидим.
Мне кажется, что здесь стоит брать вариант «победа Бельгии при тотале матча менее 3.5 мяча». Вполне себе играбельно», — сказал Петросьян.
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