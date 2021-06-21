Дания — Россия, 21.06.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча чемпионата Европы

21 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Россия — Дания. Начало игры — в 22:00 мск.



Встреча состоится в Копенгагене. В прямом эфире матч покажет Первый канал.



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех сборной России оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 4.30.



Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Россия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьёт Россия, сыграет коэффициент 1.56. Гол Дании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.