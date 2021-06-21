Россия — Дания: результат матча Евро-2020, как сыграли, кто победил, какой счёт

Сборная России проиграла Дании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 1:4. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен».

На 38-й минуте отличился Миккель Дамсгор. На исходе часа игры Юссуф Поульсен воспользовался грубой ошибкой Романа Зобнина и удвоил преимущество датчан. На 69-й минуте сборная России отыграла один мяч, с пенальти отличился Артём Дзюба. На 80-й минуте забил Андреас Кристенсен, ещё через две минуты Йоахим Мехле сделал счёт разгромным.

Ставки на победу сборной Дании принимались с коэффициентом 1.71: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1710 рублей. Успех России оценивался в 5.20, ничья — в 4.50.

На тотал больше 2.5 гола букмекеры давали 2.15, на тотал больше 4.5 гола — 7.80, а на гол в каждом тайме — 1.80. Поставить на победу сборной Дании с форой (-2.5) предлагалось за 6.00, на пенальти — за 2.80.

«Обе забьют» шёл за 2.15, победа Дании по итогам первого тайма и всего матча — за 2.70, а точный счёт 4:1 в пользу датчан — за 35.0. Ставка в 1000 рублей принесла бы 35 тыс. рублей.