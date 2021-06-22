Хорватия – Шотландия: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия – Шотландия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.



«Матч на «Хэмпден Парк». Шотландцы очень неплохо себя показали в игре со сборной Англии. Шотландия имела несколько опасных моментов, в обороне сыграли неплохо. Но так часто бывает, что команда, от которой ничего не ждут, выдаёт неплохой матч. Так уж получается, что по итогам этого матча команды могут как второе место в группе занять, так и четвёртое. Победа нужна и тем, и другим. Но когда на кону стоит слишком многое, на первый план выходит организация игры, детали и нюансы. Кто допустит меньше ошибок, тот и будет победителем.



Фактор первого гола очень важен. Потом забивать придется минимум два. А в своём нынешнем состоянии шотландцы и хорваты вряд ли на это способны. И у тех, и у других достаточно много проблем впереди, многое строится на индивидуальном классе. Это в первую очередь касается сборной Хорватии.



Жду тяжёлого, тягучего матча, в котором команды будут терпеть и ждать ошибки друг друга. Как правило, такие матчи очень результативными не получаются. Попробую взять низ за 1.85», — сказал Генич.