«Вегас» — «Монреаль»: результат 5-го матча, кто победил, как сыграли, какой счёт в серии

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1 и вышел вперёд в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Коул Кофилд и Ник Судзуки. За «Вегас» единственную шайбу забросил Макс Пасиоретти.

Ставки на победу «Монреаля» принимались с коэффициентом 4.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей. Успех «Вегаса» оценивался в 1.79, ничья — в 4.50.

На тотал больше 4.5 шайбы давали 1.63, на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.69. Победа «Монреаля» с форой (-1.5) шла за 5.70, а с форой (-2.5) — за 9.60. Поставить на точный счёт 4:1 в пользу «Канадиенс» предлагали за 41.0, успех «Монреаля» с учётом ОТ был доступен за 2.85.