Португалия — Франция: ставка Максима Калиниченко на игру Евро-2020 23 июня

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Евро-2020 Португалия — Франция.



Ставка: обе забьют за 1.93.



«В заключительном туре группового этапа Евро-2020 нас ждёт снова интереснейшая игра в группе F. На этот раз Португалия сыграет с Францией. Матч команды, которая уже вышла в плей-офф, и сборной, которая рискует вылететь с турнира.



Франция пока что лучше всех проявила себя в этой группе, даже несмотря на ничью с венграми во втором туре (1:1). Главное для команды Дешама было отобрать очки у Германии, что у них и получилось в первом туре (1:0). Пока нельзя сказать, что французы выкладывались на 100%. Они скорее копят силы на плей-офф, куда уже с успехом вышли.



А вот Португалия пока что не подтверждает статус победителя прошлого Евро, а также Лиги наций. Команда начала турнир с не совсем уверенной победы над Венгрией, когда основные мячи были забиты на последних минутах (3:0). Во второй встрече португальцы нахватали голов от разозлённых немцев, сами сумев забить только два мяча (2:4).



Сейчас Португалии нужно побеждать, чтобы гарантировать себе шансы на выход из группы. Не считаю, что в их игре с Францией есть очевидный фаворит. Французы и раньше играли сдержанно, а сейчас они не имеют мотивации на борьбу. Думаю, в этом матче команда Дешама будет действовать раскованно и на задоре. Возможно, мы наконец-то увидим несколько красивых мячей от Франции, которых давно ждали.



Ну а для Роналду и его ребят настаёт момент истины, когда необходимо не проигрывать своему сопернику. Для успеха у португальцев сейчас всё есть. Главная звезда в строю и забивает, остальные основные игроки тоже в порядке. Осталось Португалии только внести в свою игру чуть больше организованности и убрать ошибки. Думаю, пару мячей Франции эта сборная тоже способна забить.



В итоге мы имеем две команды, которых ничто не заставляет играть сдержанно и от обороны. Французы способны забить, не думая о турнирном положении. А Португалия как раз находится в состоянии «сейчас или никогда». Так что я предложу поставить, на мой взгляд, на весьма очевидный вариант — обе сборные в этом матче забьют. Жду красивого футбола от двух атакующих команд», — сказал Калиниченко.