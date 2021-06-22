Португалия — Франция. Прогноз: Мбаппе не сможет, Роналду не захочет

23 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Португалия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Португалии оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Португалия — Франция 23 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Португалия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Португалия — Франция (23.06.2021)

Третий тур группового этапа Евро — 2020 подходит к концу, а значит, близится развязка в «группе смерти». Уже в среду зрители по всему миру будут наблюдать за сражением сборных Франции и Португалии. Вывеска просто изумительная — действующие чемпионы мира против действующих чемпионов Европы.



Ситуация в группе F накануне решающего дня крайне интересна. Чисто теоретически пробиться в плей-офф могут все четыре коллектива, а Португалия или Германия и вовсе рискуют оказаться за бортом соревнований. Все карты спутала сборная Венгрии, несколько суток назад сенсационно отобравшая очки у французов.



В матче Франции и Португалии расклад запутанный. С одной стороны, обоим коллективам необходима победа, с другой — вполне устроит и ничья. Французы при победе гарантируют себе первое место в группе, тогда как сборной Португалии в случае набранных трёх очков удастся обойти в таблице трёхцветных. Многое будет зависеть от параллельной встречи.



Как бы то ни было, представителям квартета F повезло. К началу собственных матчей они будут знать все расклады в других группах, за счёт чего будут иметь пространство для манёвра. А маневрировать есть куда — ситуация может сложиться таким образом, что занять третью строчку в таблице будет даже выгоднее, нежели стать первыми или вторыми.



К концу второй недели Евро соперники понесли немалые кадровые потери. Со стороны сборной Португалии не сыграет Жоау Фелиш, тогда как Дидье Дешам не сможет рассчитывать на Усмана Дембеле и Кингсли Комана. Лишь травму Фелиша можно назвать важной, однако форвард «Атлетико» пока не сыграл на турнире ни минуты, а выходящий в основе Диогу Жота выглядит более чем солидно.



История противостояний Португалии и Франции велика, однако особенно внимание нужно обратить на недавние очные встречи. В одном лишь 2020 году таких было два и ни один из них не порадовал зрителей. За две игры был забит всего один мяч — Н'Голо Канте помог французам вырвать минимальную победу в ноябре прошлого года.

Кажется, и в предстоящем матче большого количества забитых мячей мы не увидим. Единственный результат, полностью не устраивающий Португалию, — поражение с разницей в три и более голов. Такое команда под предводительством Криштиану Роналду вряд ли допустит. Все остальные исходы плюс/минус устраивают обе стороны. Так зачем же тратить силы перед плей-офф?



Раз так, довольно сдержанный футбол тут вполне вероятен. Энергия потребуется в плей-офф, сейчас важнее обойтись без травм. Шансы венгров выиграть в Мюнхене минимальны, поэтому ничья тут вполне вероятна. Возьмём классический тотал меньше. Вывеска яркая, а вот качество футбола впечатлит меньше.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Португалия — Франция 23 июня 2021 года

В четырёх последних матчах между Португалией и Францией было забито всего три гола. Скорее всего, такая же картина будет на поле и в среду. Ведь ничья обеспечит путёвку в плей-офф обеим командам, а рвать жилы сейчас незачем. Силы потребуются дальше. Возьмём банальный тотал меньше.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола за 1.60.



Ставка 2: обе забьют — нет за 1.89.