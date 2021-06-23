Евро-2020, Словакия — Испания: во сколько начало матча по мск, трансляция игры Евро-2020
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23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 в квартете Е Словакия — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех Словакии оценён экспертами в 14.50. Ставки на ничью принимаются за 6.70.
Букмекеры считают, что матч Словакия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на “обе забьют” можно за 2.41.
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