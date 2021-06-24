Эксперты назвали фаворита в гонке бомбардиров на Евро-2020

На Евро-2020 завершился групповой этап. Команды получили пару дней передышки, после чего начнётя плей-офф. Букмекеры принимают ставки на лучшего бомбардира турнира.



По оценке аналитиков, больше всего шансов выиграть гонку снайперов у португальца Криштиану Роналду, который забил 5 голов в 3 матчах. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.70.



Сделать ставку на форварда сборной Бельгии Ромело Лукаку можно с коэффициентом 6.00, пока у бельгийца 3 гола на счету. Столько же у Роберта Левандовски, но сборная Польши завершила выступления на Евро.



Шансы Карима Бензема оценивают коэффициентом 13.00, у француза пока 2 гола. На Чиро Иммобиле можно поставить за 15.00, у итальянца пока также 2 гола. Далее идут 2 игрока сборной Нидерландов, на любого из которых можно поставить за 17.00: у Джорджиньо Вейналдума 3 гола, а у Мемфиса Депая 2 забитых мяча в активе.



Матчи 1/8 финала стартуют 26 июня.