Вашек Поспишил — Алекс де Минор: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Истборне

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Истбурне Вашек Поспишил — Алекс де Минор.



Ставка: победа Поспишила с форой (+4) за 1.49.



«Если раньше Поспишил относился к тем игрокам, которые подавали большие надежды, то теперь канадец стал разочарованием, так как не сумел полноценно раскрыться. Причиной этому стали постоянные проблемы со здоровьем, которые возникали у него на пике карьеры, тем самым он упустил много лет. Впрочем, на данный момент Вашек уверенно держится в топ-100 и может дать бой любому сопернику.



Поспишил строит игру за счёт убийственной подачи. Благодаря первому мячу он способен не только получать контроль в розыгрышах, но и выигрывать лёгкие очки. Вашек постоянно практикует игровой стиль serve and volley (подача/прострел и выход к сетке). Возле сетки канадец способен обрабатывать самые сложные мячи (сказывается многолетний опыт выступлений в паре на высоком уровне). Поспишил конкурентоспособен и в затяжных розыгрышах, но не на дистанции.



Стремительный прогресс де Минора остановился, теперь начался застой, который продолжается больше года. Алекс действует на корте в энергозатратной манере, он бежит за самыми сложными мячами и практически не рискует. Такой игрой он заставляет соперников выходить из зоны комфорта и ошибаться. Вот только это было эффективно раньше, сейчас все знают, как нужно действовать против австралийца, и избегают затяжных обменов ударами.



Де Минор конкурентоспособен на всех типах покрытий. Правда, Алекс везде играет в одном тягучем стиле. Это не слишком эффективно на траве, где на первый план выходят подача, игра возле сетки и атакующий потенциал. Всем этим выделяется Поспишил, который провёл на местных кортах несколько матчей и адаптировался к условиям. Вашек только недавно вернулся после травмы, поэтому его игровые кондиции оставляют желать лучшего. Однако и в такой форме канадец способен дать бой де Минору. Рекомендую поставить на победу Поспишила с форой (+4)», — сказал Перканюк.