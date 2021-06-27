Бельгия — Португалия: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/8 финала Евро-2020 в Севилье

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Бельгия — Португалия.
Ставка: проход Бельгии за 1.78.
«В Севилье 27 июня сойдутся сборные Португалии и Бельгии.
Бельгийцы провели неплохую групповую стадию, пусть и испытали проблемы с Данией (2:1), но Де Брюйне вышел и изменил счёт на табло. Матчи против России (3:0) и Финляндии (2:0) не забрали много ресурсов у бельгийцев, так что на плей-офф силы остались.
Думаю, что Бельгия вполне может претендовать даже на медали, однако с турнирной сеткой совсем не повезло. Тем не менее слишком уж хороша Бельгая и ставить против неё смысла не вижу. Физическая форма просто прекрасная.
Португальцы имеют в составе ряд высококлассных исполнителей, за счёт чего могут составить конкуренцию. Так было в игре с Францией (2:2), хотя до этого оборона подвела против Германии (2:4). Игра с Венгрией (3:0) завершилась трудовой победой.
На мой взгляд, сегодня действующий чемпион Европы сойдёт с дистанции. Несмотря на готовность Роналду, один в поле не воин, общий уровень бельгийцев будет повыше. Португальцы тоже очень хороши, однако дальше пройдет только одна команда. Считаю, это Бельгия».
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