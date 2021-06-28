Уругвай — Парагвай: прогноз Игоря Кытманова на игру Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки Уругвай — Парагвай.



Ставка: 1:1 за 5.30.



«Уругвай – Парагвай последний матч в рамках группового этапа для обеих команд. Они уже решили свой вопрос с выходом из группы. Другой вопрос очень важный, с какого места будут выходить и те и другие. Уругвайцы сейчас находятся на четвёртой позиции, но и парагвайцы не хотят попадать на сборную Бразилии.



С другой стороны, как правило, последние матчи с участием этих команд очень упорные. Учитывая нейтральное поле, учитывая, что Парагвай не попадал на последние чемпионаты мира, но на Кубках Америки периодически выстреливал. Команда колючая и неуступчивая. Парагвайцы и уругвайцы способны отобрать очки у неудобного соперника. В этом матче я предполагаю, что Уругвай играет низы, забьёт, скорее всего, но не забьёт много. Я предполагаю ничейный результат, более того, если взглянуть, как играли команды в последнее время, можно даже рискнуть и сделать ставку на точный счёт. Я, конечно, не советую никому это делать, но я предположу ничью в этом матче со счётом 1:1», — сказал Кытманов.