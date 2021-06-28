Хорватия — Испания, Франция — Швейцария: беспроигрышная ставка 2000 рублей к Евро-2020
Поделиться
Сегодня, 28 июня, пройдут 2 матча плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала Хорватия сыграет с Испанией, эта игра начнётся в 19:00 мск. Тремя часами позже свой поединок начнут команды Франции и Швейцарии. У вас есть шанс получить беспроигрышную ставку 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этим матчам!
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом FAN.
2. Пройди упрощённую идентификацию.
3. Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей на матчи Евро-2020.
Комментарии
- 28 июня 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
07:22
-
07:15
-
00:30
- 27 июня 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:45
Партнерский контент