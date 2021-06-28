Хорватия — Испания, Франция — Швейцария: беспроигрышная ставка 2000 рублей к Евро-2020

Сегодня, 28 июня, пройдут 2 матча плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала Хорватия сыграет с Испанией, эта игра начнётся в 19:00 мск. Тремя часами позже свой поединок начнут команды Франции и Швейцарии. У вас есть шанс получить беспроигрышную ставку 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этим матчам!



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