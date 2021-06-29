Англия – Германия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Англия – Германия в 1/8 финала Евро-2020.



Ставка: Германия не проиграет за 1.60.



«Одна из самых интересных, вкусных афиш 1/8 финала – это матч Англия – Германия. Разумеется, это классика европейского и мирового футбола, к этому матчу будет приковано особое внимание.



Сборную Англии нещадно критикуют у себя на родине. Вроде бы команда ни одного мяча не пропустила, но только два забила. Но сама игра – просто вянут цветы в комнате, когда играет сборная Англии. Особенно это касается второго тайма матча с чехами. На свой пропущенный гол Англия уже наиграла – у хорватов были моменты, шотландцы обязаны были забивать, у чехов были хорошие шансы.



Для Германии чем более статусный соперник, тем ей легче настроиться. Когда она видит перед собой Северную Македонию или Венгрию, то не может собраться. Немцы не были похожи сами на себя, но молодцы, что не проиграли венграм, дважды отыгравшись по ходу матча. Мне кажется, что на Англию настрой будет совершенно другой.



Да, англичане умеют сушить игру, заставлять соперника действовать в невыгодной для него манере, но я в этой паре отдам небольшое преимущество сборной Германии. Мой прогноз – Германия не проиграет. Интуиция подсказывает мне, что немцы не проиграют. Мне очень бы не хотелось, чтобы англичане с такой скучной и сухой игрой добрались до финала», — сказал Генич.