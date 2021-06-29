Таллон Грикспур — Александр Зверев: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/64 финала Уимблдона Таллон Грикспур — Александр Зверев.
Ставка: тай-брейк в матче за 2.66.
«Александр Зверев считается явным фаворитом предстоящей встречи, и спорить с этим сложно, однако ожидать борьбу от аутсайдера, хотя бы локальную, мы можем, и на то есть причины.
Таллон Грикспур впервые в своей карьере пробился через квалификацию в основную сетку Уимблдона. Крупными турнирами в свои 24 года голландец не избалован, поэтому должен хвататься за любую возможность показать себя на высоком уровне. И ведь все задатки крепкого теннисиста топ-100 у Таллона есть, осталось лишь немного прибавить в игре на задней линии, разнообразить атаку, и результаты станут лучше. Но и сейчас, как видим, например, подача у Грискпура — одно из главных оружий.
Что касается, Саши Зверева, форма после успешного Ролан Гаррос на спаде. Травяной сезон начал тяжелой победой над Кепфером и поражением от Умбера в Галле. Ничего яркого в плане игры не показал. Как для теннисиста топ-уровня, Уимблдон вряд ли можно назвать успешным для Александра. Максимальный показатель —
1/8 финала в 2017 году. Да и сейчас, очевидно, Зверев еще «сырой», потребуется время для разбега.
Учитывая, что оба обладают сильной подачей, что на траве дает свои плюсы, вновь беру ставку на тай-брейк и фору по геймам в пользу голландца», — сказал Фомин.
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