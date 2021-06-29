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Англия — Германия: ставка Александра Мостового на матч плей-офф чемпионата Европы — 2020

Англия — Германия: ставка Александра Мостового на матч плей-офф чемпионата Европы — 2020
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Англия — Германия.

Ставка: ничья за 3.34.

«Сборная Англии стартовала на Евро-2020 удачно, но никак нельзя назвать игру команды фееричной. В первом матче англичане минимально одолели Хорватию, после чего расписали ничью с шотландцами, которых это в итоге не спасло от вылета.

В последнем туре подопечные Гарета Саутгейта уже на 12-й минуте забили гол, но надежды болельщиков на результативный итог не оправдались. Как бы ни было — первое место в группе с двумя забитыми мячами и без пропущенных.

Сборная Германии стартовала с поражения от чемпиона мира. Домашний стадион никак не смог повлиять на исход игры, в которой бундестим сам оформил гол в свои ворота.

Второй тур принёс победу над Португалией. Третий тур зафиксировал ничью с Венгрией, на что мало кто мог бы дать прогноз.

Сборная Англии легко вышла в плей-офф, но нельзя не отметить невыразительную игру. Немцы с трудом отскочили с венграми, но порадовали результативностью.

Я склоняюсь к успеху Германии, но всё-таки отдам предпочтение такому исходу, как ничья в основное время. Предполагаю, что всё решится в дополнительное время или в серии пенальти.

Моя ставка — ничья», — сказал Мостовой.

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