Швеция — Украина: ставка Игоря Семшова на матч плей-офф Евро-2020 в Глазго

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Украина.



Ставка: проход Швеции за 1.69.



«Украина до последнего ждала, выйдет ли она из группы, в итоге вышла со скрипом. Думаю, будет примерно равная игра. Эти две команды связывают жёлто-синие цвета флагов. Предпочтение тяжело кому-то отдать, потому что так, немного невзрачно, команды проводили свои игры в группе. Шведы, наверное, более слаженно действовали. Многим показалось, что шведы легко вышли из группы. Но я бы так не говорил. Первая игра с испанцами, почти весь матч отбивались, было два хороших момента. Потом, конечно, было чуть проще — они обыграли словаков, польскую сборную, где едва не упустили победу, но взяли три очка в концовке, когда уже поляки рисковали. Так что равная игра, сложно отдать кому-либо предпочтение. Но победитель в этой паре должен быть. Я бы поставил на сборную Швеции с минимальной разницей. Хотя, не исключаю, что дело может дойти даже до серии 11-метровых ударов.



Украина сейчас пока не показывает уверенной игры, которой от неё ждут. Лидеры пока никак не могут себя проявить, за исключением Ярмоленко, который действительно на виду. Остальные лидеры, которые играют в европейских чемпионатах, пока бледная тень. Если они прибавят — появятся шансы, если нет — у команды будут проблемы. Если учитывать групповой этап, то на данный момент Швеция чуть посильнее, чем Украина», — сказал Семшов.