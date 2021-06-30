Эксперты назвали фаворита чемпионата Европы перед 1/4 финала

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По итогам матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 определились все участники четвертьфинала турнира. Всего в следующую стадию Евро-2020 вышли восемь команд.

Букмекеры считают фаворитом сборную Англии: ставки на победу подопечных Гарета Саутгейта принимаются с коэффициентом 3.00. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 3000 рублей.

В тройку претендентов также входят сборные Испании (4.30) и Италии (5.00). Ниже оцениваются шансы Бельгии (8.00) и Дании (11.0).

Аутсайдерами считаются сборные Чехии, Швейцарии (по 25.0), а также Украины (35.0).

Расписание матчей 1/4 финала Евро-2020:



2 июля, 19:00 мск: Швейцария — Испания («Газпром Арена», Санкт-Петербург);

2 июля, 22:00 мск: Бельгия — Италия («Альянц-Арена», Мюнхен);



3 июля, 19:00 мск: Чехия — Дания («Олимпийский», Баку);

3 июля, 22:00 мск: Украина — Англия («Олимпико», Рим).