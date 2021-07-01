Президент США Байден поспорил с премьер-министром Канады на исход финала Кубка Стэнли

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспорили на исход финала Кубка Стэнли. За главный трофей НХЛ сейчас борются американская команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» и канадский «Монреаль Канадиенс». Политики заключили пари в социальной сети Twitter во время первого матча серии.



«Прямо сейчас играют две лучшие команды НХЛ. Джозеф, как насчёт дружеского пари?» — написал Трюдо. Лидер США ответил ему фразой: «Поддерживаю, приятель». При этом политики не обсуждали награду победителю, по крайней мере публично.



Сейчас «Тампа-Бэй» ведёт в серии 2-0. В первом матче «молнии» выиграли 5:1, а во второй встрече они оказались сильнее со счётом 3:1. Серия идёт до четырёх побед.