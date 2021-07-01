Президент США Байден поспорил с премьер-министром Канады на исход финала Кубка Стэнли
Поделиться
Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспорили на исход финала Кубка Стэнли. За главный трофей НХЛ сейчас борются американская команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» и канадский «Монреаль Канадиенс». Политики заключили пари в социальной сети Twitter во время первого матча серии.
«Прямо сейчас играют две лучшие команды НХЛ. Джозеф, как насчёт дружеского пари?» — написал Трюдо. Лидер США ответил ему фразой: «Поддерживаю, приятель». При этом политики не обсуждали награду победителю, по крайней мере публично.
Сейчас «Тампа-Бэй» ведёт в серии 2-0. В первом матче «молнии» выиграли 5:1, а во второй встрече они оказались сильнее со счётом 3:1. Серия идёт до четырёх побед.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:09
-
07:49
- 30 июня 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:45
-
08:04
-
07:59
-
07:58
-
07:13
- 29 июня 2021
-
21:05
-
21:00
-
20:00
-
19:54
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
Партнерский контент