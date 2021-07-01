Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Президент США Байден поспорил с премьер-министром Канады на исход финала Кубка Стэнли

Президент США Байден поспорил с премьер-министром Канады на исход финала Кубка Стэнли
Комментарии

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспорили на исход финала Кубка Стэнли. За главный трофей НХЛ сейчас борются американская команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» и канадский «Монреаль Канадиенс». Политики заключили пари в социальной сети Twitter во время первого матча серии.

«Прямо сейчас играют две лучшие команды НХЛ. Джозеф, как насчёт дружеского пари?» — написал Трюдо. Лидер США ответил ему фразой: «Поддерживаю, приятель». При этом политики не обсуждали награду победителю, по крайней мере публично.

Сейчас «Тампа-Бэй» ведёт в серии 2-0. В первом матче «молнии» выиграли 5:1, а во второй встрече они оказались сильнее со счётом 3:1. Серия идёт до четырёх побед.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021