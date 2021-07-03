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Украина — Англия: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

Украина — Англия: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал чемпионата Европы по футболу
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Украина — Англия в 1/4 финала Евро-2020.

Ставка: победа Украины с форой (+1) за 2.21.

«Чемпионат Европы вступает в решающую стадию — сборная Украины героическим образом пробралась в стадию плей-офф, пройдя шведов, и теперь сыграет с Англией в Риме.

Учитывая то, что английские болельщики туда не доедут, то поддержка трибун будет у Андрея Шевченко, его итальянского штаба и играющего в Италии Руслана Малиновского. Мне кажется, что пролететь в этом матче Украина не должна. К тому же сборная Англии, хоть она и не пропустила ни одного мяча, не кажется мне серьёзной командой, готовой идти достаточно далеко.

Я поставлю на Украину с форой (+1). Даже если она проиграет, то максимум в один мяч, а может, это произойдёт уже за пределами основного времени».

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