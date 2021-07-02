Швейцария — Испания: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/4 финала Евро-2020 2 июля

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания.



Ставка: обе забьют за 1.93.



«Все мы помним, как тяжело добывали путёвку в 1/4 финала обе команды. Напомню, что Испания в тяжелейшем матче переиграла Хорватию в дополнительное время 5:3, а швейцарцы переиграли чемпионов мира французов в серии пенальти, а основное время там тоже закончилось со счётом 3:3.



Это были незабываемые матчи, матчи, в которых допускалось очень много ошибок. Испанцы сами себе привозили моменты в матче с Хорватией, были очень уязвимы в защите. При этом Испания большую часть матча доминировала, играла лучше и должна была победить в основное время, но из-за грубых ошибок в защите испанцы довели дело до овертайма. Матчи сборной Испании в целом получаются очень интересными. Испания играет первым номером, но и даёт сопернику играть, несмотря на огромное преимущество по контролю мяча.



Что касается Швейцарии, то её матчи на Евро тоже получаются весёлыми. Обе команды на этом турнире играют весело и открыто. Честно говоря, мне не нравится, как защищается команда Петковича, — очень много ошибок. При этом Швейцария в атаке очень сильна, огромное количество ударов в каждом матче она наносит. Там есть ряд хороших исполнителей, которые находятся в отличной форме.



Встречаются две атакующие команды. Скорее всего, мяч заберёт Испания, она будет диктовать свои условия, а Швейцария — действовать вторым номером и будет опасна на контратаках. Моменты будут у обеих команд, я не сомневаюсь, поэтому верю в голы. Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 1.93», — сказал Керимов.