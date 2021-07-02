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Бразилия — Чили: прогноз Игоря Кытманова на игру 1/4 финала Кубка Америки

Бразилия — Чили: прогноз Игоря Кытманова на игру 1/4 финала Кубка Америки
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Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Бразилия — Чили.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) во 2-м тайме за 2.62.

«Бразилия – Чили в Рио-де-Жанейро – это четвертьфинал Кубка Америки. Это уже матч плей-офф. Действующие победители Копы пока выглядят командой с другой планеты, потому что команда Тите забила 10 голов и очень уверенно отыграла все встречи, за исключением последней против Эквадора. Но там играл не основной состав.

Плей-офф – это совсем иное, и сборная Бразилии на голову сильнее всех остальных. Понятно, что на победу бразильцев дают маленький коэффициент, поэтому здесь стоит рассматривать другие варианты.

Бразилия будет играть по своей традиционной схеме 4-3-3 с яркой атакой Неймар – Фирмино – Жезус. Потерь у бразильцев нет, а вот у чилийцев серьёзная потеря – не будет играть Санчес. Чилийцы выглядели бледно на групповом этапе, это возрастная команда, поэтому той команды, которая прессинговала по всему полю и умела играть в энергозатратный футбол, не будет.

Думаю, сборная Бразилии дожмёт чилийцев во втором тайме. Я бы взял победу Бразилии с форой (-1) во втором тайме», — сказал Кытманов.

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