Украина — Англия: ставка Романа Нагучева с коэффициентом 3.75 на матч Евро-2020

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина — Англия.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80, ничья в первом тайме и итоговая победа Англии за 3.75.
«Украина и Англия несколько разного класса сборные, хотя очень похожи по тому, как выстраивают свою игру, — в первую очередь от обороны, чтобы не пропустить в первые минуты. В матче четвертьфинала это будет очень важно, потому что первый тайм, скорее всего, уйдёт на то, чтобы команды присмотрелись друг к другу, ведь любой риск может привести к забитым мячам.
Есть футболисты, которые хорошо друг друга знают. Например, Зинченко и Стерлинг, которые играют за «Манчестер Сити». Наверняка Александр что-то говорил о своих одноклубниках, которые тоже выступают в составе сборной Англии, и о тех, с кем играет постоянно в АПЛ. Поэтому консультационная работа, я уверен, будет проведена на самом высоком уровне.
Что касается сборной Англии, то она раззабивалась в игре со сборной Германии, она пока не пропускала голов. Не исключено, что не пропустит и в этой игре. У меня есть подозрение, что это будет низовая игра, поэтому я предлагаю два варианта для ставок.
Первый вариант — тотал меньше 2.5. Второй вариант — ничья в первом тайме, но весь матч выиграет Англия. В первом тайме, скорее всего, будет притирка, пристрелка, и только во втором тайме уже что-то получится. Во втором тайме класс сборной Англии возьмет своё».
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