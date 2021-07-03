Украина — Англия: ставка Романа Нагучева с коэффициентом 3.75 на матч Евро-2020

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на четвертьфинальный матч Евро-2020 Украина — Англия.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80, ничья в первом тайме и итоговая победа Англии за 3.75.

«Украина и Англия несколько разного класса сборные, хотя очень похожи по тому, как выстраивают свою игру, — в первую очередь от обороны, чтобы не пропустить в первые минуты. В матче четвертьфинала это будет очень важно, потому что первый тайм, скорее всего, уйдёт на то, чтобы команды присмотрелись друг к другу, ведь любой риск может привести к забитым мячам.



Есть футболисты, которые хорошо друг друга знают. Например, Зинченко и Стерлинг, которые играют за «Манчестер Сити». Наверняка Александр что-то говорил о своих одноклубниках, которые тоже выступают в составе сборной Англии, и о тех, с кем играет постоянно в АПЛ. Поэтому консультационная работа, я уверен, будет проведена на самом высоком уровне.



Что касается сборной Англии, то она раззабивалась в игре со сборной Германии, она пока не пропускала голов. Не исключено, что не пропустит и в этой игре. У меня есть подозрение, что это будет низовая игра, поэтому я предлагаю два варианта для ставок.



Первый вариант — тотал меньше 2.5. Второй вариант — ничья в первом тайме, но весь матч выиграет Англия. В первом тайме, скорее всего, будет притирка, пристрелка, и только во втором тайме уже что-то получится. Во втором тайме класс сборной Англии возьмет своё».