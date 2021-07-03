Чехия — Дания: прогноз на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в Баку

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Чехия — Дания.
Ставка: проход Дании за 1.60.
«Чехи обыграли Шотландию со счётом 2:0, а затем отобрали очки у крепкой Хорватии (1:1). Эти результаты гарантировали место в плей-офф, несмотря на поражение от Англии (0:1). Первый тайм с Нидерландами (2:0) был тяжёлым, однако после спасения Вацлика резко всё изменилось и удалось доминировать над голландцами.
По моему мнению, чешская национальная команда очень хорошо готова физически, однако громких имён в составе нет. Отсутствие опыта матчей на столь высоком уровне может сказаться, поскольку победы были добыты за счёт формы.
Датчане очень мне понравились на групповой стадии, пусть и были проблемы в игре с Финляндией (0:1). С Бельгией (1:2) не хватило класса, а с Россией (4:1) проблем никаких не возникло. В 1/8 финала они уничтожили крепкий Уэльс со счётом 4:0, продемонстрировав неплохую реализацию.
На мой взгляд, скандинавы выглядят предпочтительнее. Они создают большое количество моментов и, главное, реализуют их. Думаю, сегодня именно атакующая линия принесёт проход в полуфинал».
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