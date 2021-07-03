Украина — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Евро-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Украина — Англия.
Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.75.
«Сборная Англии встречается с Украиной 3 июля.
Украинцы впечатлили многих на этом турнире и дошли до четвертьфинала, хотя в группе уступили Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Спасли ошибки конкурентов и победа над Северной Македонией (2:1). На прошлой стадии получилось пройти Швецию (2:1, ДВ) благодаря голу на 121-й минуте.
По личному опыту могу сказать, что сегодня украинской сборной будет сложно. Обычно тяжело после таких эмоциональных матчей прийти в себя и показать те же эмоции через несколько дней. Игру Андрей Шевченко поставил хорошую, но могут сегодня сказаться полученные травмы и тяжелейший матч со шведами.
Англичане демонстрируют высокий класс на Евро-2020 и до сих пор не пропускают. Они поделили очки с Шотландией (0:0), разобрались с Чехией (1:0) и Хорватией (1:0). Для многих неожиданной могла показаться успешная игра с Германией (2:0), где удалось реализовать свои моменты.
По моему мнению, британцы будут фаворитом, пусть и соперник крайне неуступчивый. Думаю, за счёт прагматичной игры они постараются сыграть вновь без пропущенных голов, реализовав при этом свои немногочисленные моменты».
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