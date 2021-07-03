Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Украина — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Евро-2020

Украина — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч 1/4 финала Евро-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Украина — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.75.

«Сборная Англии встречается с Украиной 3 июля.

Украинцы впечатлили многих на этом турнире и дошли до четвертьфинала, хотя в группе уступили Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1). Спасли ошибки конкурентов и победа над Северной Македонией (2:1). На прошлой стадии получилось пройти Швецию (2:1, ДВ) благодаря голу на 121-й минуте.

По личному опыту могу сказать, что сегодня украинской сборной будет сложно. Обычно тяжело после таких эмоциональных матчей прийти в себя и показать те же эмоции через несколько дней. Игру Андрей Шевченко поставил хорошую, но могут сегодня сказаться полученные травмы и тяжелейший матч со шведами.

Англичане демонстрируют высокий класс на Евро-2020 и до сих пор не пропускают. Они поделили очки с Шотландией (0:0), разобрались с Чехией (1:0) и Хорватией (1:0). Для многих неожиданной могла показаться успешная игра с Германией (2:0), где удалось реализовать свои моменты.

По моему мнению, британцы будут фаворитом, пусть и соперник крайне неуступчивый. Думаю, за счёт прагматичной игры они постараются сыграть вновь без пропущенных голов, реализовав при этом свои немногочисленные моменты».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021