Украина — Англия: прогноз Игоря Семшова на матч чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов дал прогноз на матч Евро-2020 Украина — Англия.



Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.73.

«Матч будет упорным и непростым для обеих команд. Несмотря на то что Украина тяжело вышла из группы (не всё зависело только от них), в матче со Швецией она показала характер. Шведы, сравняв счёт, больше атаковали, но удаление несколько сбавило их обороты и, в свою очередь, дало шанс украинцам.



Команда Андрея Шевченко выдержала давление. Всё приближалось к серии 11-метровых, но в концовке к украинцам повернулась лицом удача — они забили очень нужный гол, который вывел их в четвертьфинал. Для Украины это, конечно же, достижение. Поэтому они сейчас будут играть раскованно.



Фаворит этой пары, конечно же, Англия. Возможно, они ещё составят конкуренцию Испании и Италии в борьбе за звание чемпионов Европы. Думаю, хорошая игра получится, потому что украинцам есть что доказывать — показать «товар лицом». Но всё же, несмотря на игровые проблемы, которые возникают у Англии, они в этой паре фавориты. Англичане должны побеждать, как мне кажется, без особых проблем. Мой прогноз — 2:0 в их пользу. На счёт ставить не буду, поставлю лишь на победу англичан с форой (-1) мяч».